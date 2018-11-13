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Орловские студенты принимают участие в Универсиаде

Всего на соревнованиях заявлено 10 команд – 5 мужских и 5 женских. Завершающие матчи состоятся 16 ноября, тогда же и определят победителей.

Впереди у студентов еще несколько турниров в рамках Универсиады - зимний полиатлон, гиревой спорт, шахматы и мини-футбол. Соревнования будут проходить до мая.

А в училище олимпийского резерва сегодня выберут сильнейших среди юных легкоатлетов. Девочки и мальчики в возрасте от десяти лет и старше будут соревноваться в нескольких дисциплинах – забег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и в высоту.