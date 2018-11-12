Новости версия для печати Орловцы стали жаловаться на навязчивый сервис В нашу редакцию стали часто поступать звонки с жалобами на некие компании, которые звонят и предлагают отремонтировать пластиковые окна. Но как только Вы впустите их в дом, они найдут массу дефектов и расскажут, что немедленно нужен ремонт, а суммы, которые в итоге получаются, соразмерны с половиной стоимости полной замены окна. В одной из ситуаций разбирался наш корреспондент.



А за что мы еще не платили по двойной цене? Счетчики на свет, воду, газ. Схемы - известные. Но теперь появилась новая: «У Вас некачественные окна». Опрос орловцев показал, что каждый третий в последнее время отвечал на звонок неких компаний, которые уверяли, что в их квартире окна стоят неправильно, даже если вы их поставили вчера. Помогла разобраться в ситуации семья Берловых. Как все произошло: Людмилу Леонидовну по телефону представители одной компании настойчиво уверяли, что в ее квартире окна не соответствуют качеству. Доверчивая 82-летняя пенсионерка сразу же согласилась на приезд специалистов к ней домой. В итоге после долгого обследования был поставлен диагноз: 21 тысяча рублей на ремонт окон, которым нет еще и четырех лет. Людмила Берлова, жительница г. Орел: «21 тысяча! Я удивилась, почему так дорого? Мне объяснили, что окна могут вывалиться. Показали мне фотографию. Пообещали сделать красивые откосы, утеплить». Откосы сделали, поменяли резинки, были черные - стали белые, заменили ручки, кстати, вполне себе работающие, как они уверяли, - на новые импортные, немецкие. Но за качество надо заплатить в пять раз дороже. Ну и конечно самая дорогая работа - замена механизма на окнах, как оказалось в итоговом чеке такая услуга есть, а вот на деле к механизму не притронулись. Игорь Берлов, житель г. Орел: «Почему я делаю вывод, что ничего не было сделано? Все, что у нас менялось, находится в пакете: обрезки откосов, резинки выдранные, ручки. Все это осталось у нас. Но когда я у менеджера спросил, где механизм запирания окна - я его не вижу, он сказал мне - мастер, наверное, вынес». После того, как семья Берловых пришла в компанию и захотела выяснить, за что они заплатили деньги, в ответ услышали: «Мы специалисты, мы лучше знаем». Теперь сын пенсионерки намерен подать в суд и вернуть деньги хотя бы за ту работу, которая не выполнена. Ну а пока, по его мнению, стоит предупредить жителей Орла, чтобы были бдительнее, и посоветовал после подобных звонков обращаться в ту компанию, которая устанавливала окна. Но назвать мошенниками подобные компании нельзя. Ведь получается так: они предлагают, вы покупаете. Вы можете сказать: они навязывают услуги. Но что вам мешает, прежде чем соглашаться, проверить, особенно когда всплывают такие суммы. Ну а если уж впустили в квартиру специалистов, то старайтесь внимательно смотреть, что и как они делают.









Всеволод Трифонов

12 ноября 2018 года







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