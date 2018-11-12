Новости версия для печати Совещание в администрации Орловской области На Орловщине среди насущных вопросов самым острым является дорожный ремонт. В следующем году заработает новая программа, в рамках которой до 2024 года должны привести в порядок все дороги. И выполнены работы должны быть качественно. В связи с увеличением объема работ перед чиновниками стоит дилемма: брать в аренду на следующий год дорожную лабораторию или все же купить свою? Ответ на этот и другие вопросы, которые были озвучены сегодня на аппаратном совещании в администрации области.



Почти 4 миллиарда рублей из федерального бюджета получит Орловская область, но не сразу, а постепенно - чтоб успели освоить. В следующем году стартует новый проект «Безопасные и качественные дороги». Его обсудили на еженедельном совещании у губернатора. До 2024 года на эти средства подлатают все городские дороги. В идеале, там, где возможно, увеличат пропускную способность, обещают при ремонте учитывать мнение жителей, но как обычно количество приведенных в порядок дорог прямо пропорционально расторопности чиновников. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Одно принципиальное условие: до 1 марта должны состояться конкурсные процедуры. Это дает возможность нам понять экономию и новые объекты реализовать не в середине и не в конце лета, и не в зиму. Нужно приложить все усилия, чтобы до конца декабря получить всю проектно-сметную документацию и до 1 марта организовать конкурсные процедуры». При приемке качество дорожного полотна проверяют в лабораториях. И тут дилемма: брать в аренду дорожную лабораторию или все же купить свою. Стоит учесть тот факт, что объем работ уже в следующем году будет в разы больше, чем в этом. Сергей Волков, руководитель КУ ОО «Орёлгосзаказчик»: «Если заказывать работы на стороне, бюджету это обойдется примерно в 57 миллионов. Если приобретем свою лабораторию - цена вопроса 16 миллионов. С учетом того, что мы будем выполнять работу на территории муниципальных образований». Поговорили и о проблеме тех орловцев, которые на старости лет остались одни. Купить и принести продукты питания, лекарства, оплатить коммунальные услуги и сделать уборку в квартире - эти пункты чаще всего стоят в списке дел социальных работников. Согласно статистике, почти 30% населения Орловщины - граждане золотого возраста. Причем, по прогнозам, их число неуклонно растет. Почти девять с половиной тысяч нуждающихся в поддержке людей на дому обслуживают 800 социальных работников. Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Данная форма является менее затратной и экономически выгодной из существующих на сегодняшний день, по сравнению с пребыванием в стационаре. Необходим переход от стандартного двухразового посещения социальным работником на дому к дифференцированному подходу, основанному на индивидуальных потребностях пожилых граждан и инвалидов». Доложили губернатору и о работе органов местного самоуправления, результаты мониторинга готовы. Оценивали успешность по таким показателям, как объем инвестиций, налоговые доходы, наличие очередей в детских садах и еще по восьми пунктам. Это хороший способ выявления проблем. В лидерах Покровский и Свердловский районы и город Мценск. Именно они и получат гранты на дальнейшее развитие.









Анна Вайсергисер

12 ноября 2018 года







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