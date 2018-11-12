Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Непрозрачные расчеты. Орловцы стали жаловаться на навязчивый сервис. - Скорость ремонта дорог закладывается в кабинетах чиновников. Андрей Клычков поставил задачу подготовить сметы ремонта будущего года до декабря этого. - Символы славы и почитания. В Орле на квартиры 22-х ветеранов установили звезды. - Спасибо за службу. В регионе чествовали полицейских.

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Вести-Орёл

12 ноября 2018 года







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