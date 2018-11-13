За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП

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вторник
13.11.2018
19:46:43
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТПИз них 3 ДТП с пострадавшим, в результате 5 человек получили травмы.
12 ноября около 12:20 на 161 км автодороги Калуга-Перемышль-Белев-Орел произошло столкновение автомобилей «Фиат» и «ВАЗ-21099», двигающихся на встречу друг другу. В результате оба водителя получили телесные повреждения, госпитализированы.
12 ноября в 15:00 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», следовал по ул. Маяковского и в районе д. 56 не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле-Эпика», после чего водитель «ВАЗ» скрылся с места ДТП, участником которого он являлся. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шевроле» получили травмы, не госпитализированы.
12 ноября в 18:20 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Тигуан», при выезде с ул. Садовая д. Образцово на автодорогу Орел-Брянск, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Пассат». В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, не госпитализирован.
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