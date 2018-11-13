Новости версия для печати В Орле началась акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Традиционная акция продлится до 23 ноября.



Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также оказания квалифицированной помощи и консультаций по лечению и реабилитации наркозависимых, сообщает сайт горадминистрации.



Жители, располагающие сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, о действующих наркопритонах, могут сообщать информацию по телефону доверия УМВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56.



Также можно получить консультацию по вопросам лечения наркомании в Орловском наркологическом диспансере – (4862) 77-07-03; консультацию психолога по молодежному телефону доверия (4862) 44-52-55.



О фактах распространения наркотиков, о наличии надписей об их сбыте на зданиях и других объектах можно сообщить в администрацию города Орла по телефону (4862) 43-22-12 (Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла).





Орловское Информбюро

13 ноября 2018 года







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