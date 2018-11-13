Новости версия для печати В Кромах пожарные спасли женщину из воды ЧП произошло 12 ноября. Сообщение о нем поступило в 16:40.



Как сообщает сайт орловского управления МЧС, женщина-очевидец сообщила о том, что в Кромском пруду находится женщина. Чтобы не терять драгоценное время, начальник караула пожарно-спасательной части № 25 Алексей Котов и водитель Вадим Набоков выехали на помощь на легковом автомобиле. Пожарные вытащили женщину из воды, провели реанимационные действия, затем передали пострадавшую бригаде Скорой помощи.



Начальник пожарно-спасательной части № 25 по охране п. Кромы и Кромского района Александр Усиков отметил, что гордится своими подчиненными.

Александр Усиков: «Хорошие ребята, ответственные, смелые! С такими, что называется, и в огонь и в воду! Горжусь ими, молодцы!».





Орловское Информбюро

13 ноября 2018 года







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