Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Безопасными дороги будут не только благодаря финансовым вливаниям. В администрации области сегодня прошло заседание региональной комиссии по обеспечению правопорядка.



- Изменения - будут. В Орле вновь обговорили правила благоустройства.



- «Сто лет секретной жизни». Группа орловских авторов в столице презентовала книгу об Илье Старинове.



- Орловская красавица блистала на международной сцене. Дарья Баранова завоевала титул «Топ модель СНГ».



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Вести-Орёл

13 ноября 2018 года







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