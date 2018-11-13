Новости версия для печати Безопасными дороги будут не только благодаря финансовым вливаниям В администрации области сегодня прошло заседание региональной комиссии по обеспечению правопорядка.



Пять человек получили травмы в ДТП, которые произошли на региональных дорогах за минувшие сутки. К сожалению, без пострадавших не обходится ни один день. Безопасность дорожного движения стала сегодня первым и основным вопросом, который обсудила региональная комиссия по обеспечению правопорядка под председательством губернатора области.



Пока основным сдерживающим фактором аварийности в области остаются административные меры, которые ГИБДД применяет к нарушителям. В этом году инспекторами составлено 445 штрафных протоколов. Но на фоне общего снижения количества дорожных происшествий некоторые вызывают особый резонанс.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, эту положительную динамику в текущем году омрачили две страшные трагедии. Это еще раз должно напомнить всем нам о масштабе задач, которые предстоит решить, чтобы дороги стали безопаснее, поэтому работа по улучшению дорожной инфраструктуры, контроль за строгим исполнением правил дорожного движения - все это, безусловно, должно быть продолжено».





Иван Суверин

13 ноября 2018 года







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