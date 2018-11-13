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Юридические последствия незаконного вознаграждения

Предприятие «Дорзнаксервис» наказано штрафом за дачу взятки руководству УКХ города Орла.

Предприятие «Дорзнаксервис» заключило контракт на благоустройство города с управлением коммунального хозяйства и свои обязательства выполнило, однако полной оплаты работ не последовало. За УКХ остался долг в сумме около двух с половиной миллионов рублей. Погашения долга руководство фирмы решило добиться не через суд, а через взятку.
Наталья Мазалова, старший прокурор отдела по исполнению законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области: «С целью решения вопроса о погашении задолженности генеральный директор общества передал начальнику муниципального учреждения взятку в размере 200 тысяч рублей. После этого денежные средства поступили на расчетный счет организации в полном объеме. В настоящее время по данному факту в суде рассматривается уголовное дело. Кроме того, указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором Советского района города Орла дела об административном правонарушении. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей».




Татьяна Напольских
13 ноября 2018 года

 


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