Новости версия для печати Юридические последствия незаконного вознаграждения Предприятие «Дорзнаксервис» наказано штрафом за дачу взятки руководству УКХ города Орла.



Предприятие «Дорзнаксервис» заключило контракт на благоустройство города с управлением коммунального хозяйства и свои обязательства выполнило, однако полной оплаты работ не последовало. За УКХ остался долг в сумме около двух с половиной миллионов рублей. Погашения долга руководство фирмы решило добиться не через суд, а через взятку.

Наталья Мазалова, старший прокурор отдела по исполнению законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области: «С целью решения вопроса о погашении задолженности генеральный директор общества передал начальнику муниципального учреждения взятку в размере 200 тысяч рублей. После этого денежные средства поступили на расчетный счет организации в полном объеме. В настоящее время по данному факту в суде рассматривается уголовное дело. Кроме того, указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором Советского района города Орла дела об административном правонарушении. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей».







Татьяна Напольских

13 ноября 2018 года







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