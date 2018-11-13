Деятельность управляющих компаний находится под жестким контролем жилищной инспекции области

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вторник
13.11.2018
19:46:29
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Деятельность управляющих компаний находится под жестким контролем жилищной инспекции областиНа днях к административной ответственности были привлечены должностные лица управляющих организаций ООО «УК ЖЭУ №26» и ООО «УК ЖЭУ №22».
Как сообщает информационный портал Орловской области, проверки были проведены сотрудниками областного Управления государственной жилищной инспекции на основании обращений жителей Северного района Орла, проживающих в многоквартирных домах № 9 по ул. Рощинской и № 27 по ул. Металлургов.
В ходе проверок выявлены нарушения лицензионных требований, в части неудовлетворительного технического и санитарного состояния общедомового имущества. В частности, захламлены и затоплены подвальные помещения, отсутствуют шиберы на мусоропроводах, а также загрязнены стены в мусоросборных камерах.
В результате должностные лица ООО «УК ЖЭУ №26» и ООО «УК ЖЭУ №22» привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в размере 25 тыс. рублей на каждого.
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