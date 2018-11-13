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Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике орловского Облсовета принял поправки в главный финансовый документ на 2019 год

Бюджет, по-прежнему, имеет социальную направленность.

Так, в следующем году школьники будут питаться по старой схеме, на эти цели выделено 160 миллионов рублей. Еще впервые в бюджете предусмотрена поддержка для «Орловского дома литераторов». Во втором чтении поправки были приняты единогласно, увеличили средства на образование, здравоохранение, культуру и спорт.
Елена Сапожникова, руководитель Департамента финансов Орловской области: «Важная поправка - оказание мер социальной поддержки путем субсидирования ставки по ипотечным кредитам. 20 миллионов рублей. Здесь будут затронуты и работники бюджетной сферы. Субсидии будут предоставляться по ипотеке работникам бюджетной сферы области, многодетным семьям».



Анна Вайсергисер
13 ноября 2018 года

 


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