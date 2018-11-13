Новости версия для печати В Москве представили уникальное издание «Илья Старинов. Сто лет секретной жизни» Оно подготовлено орловским коллективом авторов Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС под руководством директора института Павла Меркулова.



Наш земляк Илья Старинов, без преувеличения, легендарная личность. Участник четырех войн, личный враг Гитлера, теоретик и практик партизанского движения. Он вошел в историю нашей, и не только нашей страны, как «дед русского спецназа» и «солдат столетия», истинный патриот и защитник своего отечества. Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, автор серии книг о Старинове: «Издание посвящено столетию органам государственной безопасности, столетию нашего управления. Это не одна книга, а три. Одна - иллюстрированная биография, вторая книга - это такой фотоальбом с маленькими пометками, и третья книга - это уже документальная биография Ильи Григорьевича Старинова, архивы. Выйдет скоро еще четвертая и пятая книги. Должна получиться серия». Текст, изложенный живым, доступным языком, сопровождается подборкой фотоиллюстраций, позволяющих сформировать наглядное представление о главном герое и описываемых событиях и людях, принимавших в них участие. Также это издание посвящено 100-летнему юбилею органам главного разведывательного управления, который будет отмечаться 18 ноября.





Всеволод Трифонов

13 ноября 2018 года







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