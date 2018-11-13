Новости версия для печати В Орловской области за последнюю неделю зарегистрировано более трех тысяч случаев заболеваний ОРВИ Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Там продолжают следить за ситуацией.



Пока грипп не пришел в область. И пока еще можно защититься от него, сделав прививку. Так уже поступили 293 тысячи жителей нашей области. Это больше 39% от численности населения.





Татьяна Напольских

13 ноября 2018 года







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