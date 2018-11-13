Новости версия для печати Историк из Франции рассказал орловским школьникам о движении Сопротивления во время Второй мировой войны История Великой Отечественной войны продолжает волновать и тревожить огромное количество людей по всему миру. Эта тема жива и в сердце француза итальянского происхождения Рене Барки. Он много лет занимается изучением истории французского движения Сопротивления и участия в нем советских людей. Сегодня Рене Барки встретился с орловскими школьниками в библиотеке имени Пришвина.



Рене Барки родился в Лотарингии, в маленьком городке, где находились промышленные шахты, там работали советские военнопленные. Он много лет занимается историей войны, с уважением относится к подвигу советского народа. Одной из последних тем его исследований стала жизнь и судьба орловчанки - подпольщицы Нины Агошковой, которая была членом женского отряда «Родина» и воевала с фашизмом на территории Франции. Рене Барки историк: «В Орле жила Нина Афанасьевна Агошкова, которая участвовала в Сопротивлении, поэтому вдвойне это важно для меня, и в честь нее я хочу выразить уважение от себя лично, и от нашего народа также». В Орле темой участия орловцев в антифашистском движении в странах Европы занимается педагог и краевед Марина Самарина, она и пригласила Рене Барки в Орел. Марина Самарина, краевед: «Рене Барки, французский гражданин, занимается увековечиванием памяти женского партизанского отряда «Родина» в частности, в 2015 году у входа в шахту «Тиль» где работали наши узники, в том числе и Агошкова, была установлена мемориальная доска, а сейчас господин Рене работает над проектом памятника, который будет установлен во Франции в 2019 году». Ученикам орловских школ, в том числе и 32-й, в которой когда-то училась Нина Афанасьевна Агошкова, Рене Барки рассказал о том, как она попала в концлагерь, как французы устроили побег его узникам. А еще о том, что Нина и многие другие женщины после освобождения образовали женский отряд «Родина» и остались воевать в рядах французского Сопротивления. Для него тема войны – особенная. Рене Барки, историк: «Я совершенно случайно узнал эту историю. Все началось в деревне, где я родился. Это просто невероятное совпадение, кроме того, мои родители участвовали в Сопротивлении. Светлая им память». Героиня подполья и движения Сопротивления Нина Агошкова благополучно вернулась на Родину и всю жизнь прожила в Орле. Многие школьники сегодня узнали об этой страничке международной истории впервые. Рене Барки проведет еще несколько встреч с ребятами, завтра он отправится в Стрелецкую школу, послезавтра в лицей №18, где будут не только школьники, но и учителя истории и обществознания, краеведы и сотрудники орловского журнала «Военный вестник».









Эва Стасюлевич

13 ноября 2018 года







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