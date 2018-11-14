Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Нарушители поневоле. К замене счетчика иногда прилагается штраф. - Барьерная среда для инвалидов. Как живется незрячим в Орле? - Совпадают ли отчеты с реальностью? Александр Муромский сегодня проехал по ремонтируемым паркам и мостам - Интернациональная память. Француз итальянского происхождения сегодня говорил с орловскими школьниками о подвигах солдат Великой Отечественной. - Награда всероссийского уровня. Репортаж ГТРК «Орел» стал лучшим на фестивале «СМИ против коррупции».

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Вести-Орёл

13 ноября 2018 года







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