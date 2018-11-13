Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
13.11.2018
19:45:50
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Тургенев. Live
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Ежегодно 13 ноября во всем мире отмечается День слепых

Эта дата связана с именем французского благотворителя Валентина Гаюи, создателя первых учебных заведений для незрячих и автора рельефного алфавита. Международный день слепых, не что иное, как еще одна возможность привлечь внимание людей к тем, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

О проблемах людей с особенностью здоровья, председатель регионального общества слепых Анна Юрочкина знает не понаслышке. Когда-то сама окончила спецшколу, работала на производстве. В следующем году исполнится 45 лет трудовой деятельности. 

Региональная организация всероссийского общества слепых объединяет свыше тысячи инвалидов по зрению. Сюда люди приходят за поддержкой, решением насущных проблем или просто провести досуг. Для этого созданы различные секции и кружки. Есть класс компьютерной грамотности с уникальным оборудованием. К примеру, стационарный электронный видеоувеличитель помогает слабовидящим читать текст. В арсенале сканер, с его помощью можно прослушать текст, и принтер, который преобразует обычный шрифт в брайль. Анна Павловна сетует: к сожалению, такая техника есть не во всех учреждениях, где учатся и работают инвалиды по зрению. 
Анна Юрочкина, председатель орловского региональной организации ВОС: «Удалось детям из семей, где два инвалида по зрению - школьники, выбить стационарный электронный видеоувеличитель. Это, конечно, необходимая вещь для школьников".
Мир на ощупь. Город, по словам руководителя общества слепых, стремится к созданию безбарьерной среды: появляются светофоры с голосовым оповещением, тактильная плитка на пешеходных переходах. И все же на спецоборудование надейся, а сам не плошай. 
 
Анна Юрочкина, председатель орловского региональной организации ВОС: «Я призываю инвалидов по зрению: чтобы нам чувствовать свою безопасность, чтобы нам сохранить свои жизни, здоровье, ходить с белой тростью, тем более, что сейчас трости со светоотражающим эффектом. Надо, чтобы нас видели».
Еще одно темное пятно – в жизни инвалидов по зрению – трудоустройство. В Орле и Ливнах действуют предприятия для слепых, которые нуждаются в особой поддержке.
Анна Юрочкина, председатель орловского региональной организации ВОС: «Сейчас наши предприятия переживают трудные времена, мы собственно и живем за счет их работы, и это наша материальная база, а никакое общество не может существовать без материальной базы. Я попросила органы власти найти формы поддержки этих уникальных предприятий».
Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых уже 90 лет занимается проблемами инвалидов. И дата всемирного значения главным образом для того и нужна, чтобы в очередной раз увидеть трудности людей лишенных зрения. 





Татьяна Дьяконова
13 ноября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта