Новости версия для печати Ежегодно 13 ноября во всем мире отмечается День слепых Эта дата связана с именем французского благотворителя Валентина Гаюи, создателя первых учебных заведений для незрячих и автора рельефного алфавита. Международный день слепых, не что иное, как еще одна возможность привлечь внимание людей к тем, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.



О проблемах людей с особенностью здоровья, председатель регионального общества слепых Анна Юрочкина знает не понаслышке. Когда-то сама окончила спецшколу, работала на производстве. В следующем году исполнится 45 лет трудовой деятельности.

Региональная организация всероссийского общества слепых объединяет свыше тысячи инвалидов по зрению. Сюда люди приходят за поддержкой, решением насущных проблем или просто провести досуг. Для этого созданы различные секции и кружки. Есть класс компьютерной грамотности с уникальным оборудованием. К примеру, стационарный электронный видеоувеличитель помогает слабовидящим читать текст. В арсенале сканер, с его помощью можно прослушать текст, и принтер, который преобразует обычный шрифт в брайль. Анна Павловна сетует: к сожалению, такая техника есть не во всех учреждениях, где учатся и работают инвалиды по зрению. Анна Юрочкина, председатель орловского региональной организации ВОС: «Удалось детям из семей, где два инвалида по зрению - школьники, выбить стационарный электронный видеоувеличитель. Это, конечно, необходимая вещь для школьников". Мир на ощупь. Город, по словам руководителя общества слепых, стремится к созданию безбарьерной среды: появляются светофоры с голосовым оповещением, тактильная плитка на пешеходных переходах. И все же на спецоборудование надейся, а сам не плошай. Анна Юрочкина, председатель орловского региональной организации ВОС: «Я призываю инвалидов по зрению: чтобы нам чувствовать свою безопасность, чтобы нам сохранить свои жизни, здоровье, ходить с белой тростью, тем более, что сейчас трости со светоотражающим эффектом. Надо, чтобы нас видели». Еще одно темное пятно – в жизни инвалидов по зрению – трудоустройство. В Орле и Ливнах действуют предприятия для слепых, которые нуждаются в особой поддержке. Анна Юрочкина, председатель орловского региональной организации ВОС: «Сейчас наши предприятия переживают трудные времена, мы собственно и живем за счет их работы, и это наша материальная база, а никакое общество не может существовать без материальной базы. Я попросила органы власти найти формы поддержки этих уникальных предприятий». Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых уже 90 лет занимается проблемами инвалидов. И дата всемирного значения главным образом для того и нужна, чтобы в очередной раз увидеть трудности людей лишенных зрения.









Татьяна Дьяконова

13 ноября 2018 года







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