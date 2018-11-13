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В Калуге подвели итоги Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции»

Корреспондент ГТРК «Орел» Надежда Невматулина признана лучшим репортером.

На главную награду претендовали журналисты из 49 центральных и региональных каналов. На телефорум было прислано 150 работ.

Диплом лауреата получила корреспондент нашей телекомпании Надежда Невматулина. Ее по праву признали «Лучшим репортером». На фестиваль «СМИ против коррупции» был отобран ее спецрепортаж «Дело Титаника». В нем рассказывается о строительстве медицинского центра в Орле, которое длится вот уже 11 лет, и о многомиллионных хищениях, которые сопровождает строительство медцентра. 
 
Надежда Невматулина, корреспондент ГТРК «Орел»: «Идея родилась сама собой. Сравнить нашего героя Илью Дисмана с героем бессмертного произведения Ильфа и Петрова - Остапом Бендером. Помогала вся редакция. Это коллективная работа. Спасибо оператору Сергею Дьяконову, если бы он не видел ту картинку, которая была у меня в голове, когда я задумывала этот сюжет, то, наверное, материал бы не получился. И большое спасибо монтажеру».



Анна Вайсергисер
13 ноября 2018 года

 


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