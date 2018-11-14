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Детские театральные коллективы Орла разыграют «Счастливый билет»Так называется творческий фестиваль, торжественное открытие которого состоится сегодня.
Три дня на сцене дома творчества Заводского района будут идти спектакли самого разного жанра и тематики. Участники младших классов отдали предпочтение сказкам, студийцы постарше выбрали более серьезные произведения. Жюри предстоит отсмотреть 14 работ.
Елена Иванчук, педагог Дома детского творчества №3 г. Заводского района г. Орла: «Помимо школьников города, которые учатся в общеобразовательных школах, занимаются в театральных студиях, у нас еще будет участвовать инклюзивная театральная студия «Радуга над волшебным островом». Особенные детки принимают участие вместе с детьми волонтерами».
Помимо взрослых экспертов, оценивать работу юных актеров будут их сверстники. Церемония награждения победителей состоится 18 ноября.