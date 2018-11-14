Новости версия для печати Детские театральные коллективы Орла разыграют «Счастливый билет» Так называется творческий фестиваль, торжественное открытие которого состоится сегодня.



Три дня на сцене дома творчества Заводского района будут идти спектакли самого разного жанра и тематики. Участники младших классов отдали предпочтение сказкам, студийцы постарше выбрали более серьезные произведения. Жюри предстоит отсмотреть 14 работ. Елена Иванчук, педагог Дома детского творчества №3 г. Заводского района г. Орла: «Помимо школьников города, которые учатся в общеобразовательных школах, занимаются в театральных студиях, у нас еще будет участвовать инклюзивная театральная студия «Радуга над волшебным островом». Особенные детки принимают участие вместе с детьми волонтерами». Помимо взрослых экспертов, оценивать работу юных актеров будут их сверстники. Церемония награждения победителей состоится 18 ноября.





Мария Семак

14 ноября 2018 года







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