Новости версия для печати В Орле стартует межрегиональный шашечный турнир «Города воинской славы» Претенденты на победу соберутся в спортивно-шашечной школе.



Награды турнира будут разыграны отдельно среди детей и взрослых. Участие примут больше 60 спортсменов. На турнир приедет представители Брянской, Тульской, Рязанской, Московской и других областей. Интеллектуальные поединки будут проходить до 18 ноября.





Мария Семак

14 ноября 2018 года







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