Новости версия для печати Орловский центр психолого-медико-социального сопровождения — в лидерах 31 октября в Белгороде состоялась церемония награждения победителей межрегионального этапа XVII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций. В ней приняли участие 14 регионов России, делегации из Казахстана и Белоруссии.



Городской образовательный центр психолого-медико-социального сопровождения стал победителем в номинации «Инновационные решения в реализации современных подходов к обучению», сообщает сайт городской администрации. На суд жюри была представлена программа ранней помощи детям с проблемами в развитии до 3-х лет «Кроха» и лейкотека. Центр представляли Наталья Воротнина, руководитель службы ранней помощи, и Лариса Бакланова, руководитель службы психолого-педагогической помощи. Проекты «Кроха» и лейкотека появились в 2016 году, до сих пор являются инновационным и единственными в городе. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их родители получают квалифицированную консультацию, индивидуально подобранную программу и, при необходимости, домашнее визитирование. При оказании помощи специалисты сочетают медикаментозное и психологическое лечение. Сейчас помощь в центре получают около 200 семей, сообщила директор центра Зоя Овчинникова. 21 ноября образовательный центр будет отмечать свое 15-летие. Все это время детям с ограниченными возможностями здоровья бесплатно помогали социализироваться перед поступлением в детский сад или общеобразовательное учреждение. Помимо этого центр проводит обучение приемных родителей и профориентацию школьников старших классов, оказывает коррекционную помощь детям с ОВЗ и работает с малолетними преступниками.





Орловское Информбюро

14 ноября 2018 года







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