Новости версия для печати Внимание орловских госавтоинспекторов сейчас приковано к загородным дорогам и пешеходам на них В Орловском районе продолжаются вечерние рейды



То, что в одежде пеших участников движения должны быть светоотражающие элементы, не прихоть, а требование. И продиктовано оно статистикой: только за 10 дней ноября и только в Орловском районе произошло 5 ДТП с участием пешеходов. Четверо получили тяжелые травмы, один – погиб. Все аварии произошли в темное время суток.





Татьяна Напольских

14 ноября 2018 года







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