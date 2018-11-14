Новости версия для печати В Орловской области продолжается сбор пожертвований на создание хосписа В настоящее время в России ежегодно около 600 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи. Не исключение и Орловская область. Главная задача - создать комплексную систему оказания помощи, в которую будут входить не только медицинские работники, но и психологи, педагоги. Пока этим успешно занимается региональный фонд поддержки населения. Но и фонду тоже нужна поддержка.



Паллиативная помощь в системе здравоохранения занимает особое место. Включая в себя как медицинскую, так и социальную помощь, она помогает не только неизлечимо больным, но и тем, кто в силу болезни длительно прикован к постели. Галина Никулина - инвалид второй группы, уже 10 лет ее преследует страшное заболевание - ревматоидный артрит. Когда, казалось, что помощи ждать, неоткуда, она позвонила в фонд поддержки населения.

Галина Никулина, жительница г. Орла: «По телевизору увидела, показывали телефон Регионального фонда социальной поддержки населения, я позвонила, они сразу же откликнулись, через два дня ко мне приехали. Помогли морально и душевно, сиделка три раза в неделю ходит, бесплатно». Пенсионерка выражает огромную благодарность сиделке, которая не только помогает ей по дому, но и стала для нее настоящим другом - всегда выслушает и даже нередко проводит с ней больше времени, чем положено по должностным обязанностям.

Надежда Агошкова, сиделка Регионального фонда социальной поддержки населения: «Мало того что пенсионеры, что они тяжело больные, они еще и лежачие. У меня, допустим, не одна женщина, у меня их трое. Им нужна гигиена, сходить в магазин, приготовить покушать. Наши медики выезжают, если нужна медпомощь, перевязка, обработка пролежней». В настоящее время нет единых подходов к определению показаний к паллиативной помощи, а потому - назвать точную цифру людей, которые нуждаются, сложно. Но за этот год Региональный фонд социальной поддержки населения сделал более 1000 выездов к пациентам.

Александр Лебедев, генеральный директор Регионального фонда социальной поддержки населения: «К нам обратилось уже порядка 210 человек за год, и на постоянном патронаже у нас около 56 человек, это люди которых мы постоянно обслуживаем. При фонде мы создали медпомощь, духовную помощь оказывает отец Олег». В следующем году служба продолжит свою работу. И отступать от главной задачи не намерена, цель - организация хосписа в Орле. Сейчас только открыты кабинеты паллиативной помощи в поликлиниках и одно стационарное отдаление - в Плещеевской больнице. По всем показателям хоспис действительно необходим жителям нашего города. И в этом благородном деле помогают небезразличные люди. В рамках благотворительного марафона «Добрые руки» уже собрано 980 тысяч рублей.



Региональный фонд социальной поддержки населения



Мобильная бригада паллиативной службы:



График работы: 9:00 - 18:00



Телефоны: 54-22-01; 8-915-500-34-34.









Всеволод Трифонов

14 ноября 2018 года







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