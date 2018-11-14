Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялась презентация книги Зои Измайловой «Жизнь – борьба» Презентация книги состоялась в библиотеке им. Бунина.



Она всегда говорила о себе с гордостью «Я – пионерский вожатый», потому что всю жизнь посвятила пионерии. В этом году автору книги исполнился 91 год.



На презентацию Зоя Григорьевна Измайлова по состоянию здоровья не пришла. С юности она прикована к инвалидной коляске, но это не помешало ей стать настоящим примером жизнелюбия для многих поколений орловцев. Галина Зубова, председатель Орловской областной организации «Орлята» «Дети к ней шли гурьбой и идут сейчас до сих пор, ведется работа по патриотическому воспитанию. Зоя Григорьевна никогда не опускает руки, она всегда борется, поэтому и книга ее называется «Жизнь-борьба». Сегодняшние пионеры тоже берут с нее пример. Старейшая пионервожатая нашей области не только продолжает интересоваться жизнью и работой молодежи, она пишет книги и старается помочь своим подопечным, а они – помочь ей.





Орловское Информбюро

14 ноября 2018 года







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