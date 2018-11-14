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Губернатор Андрей Клычков провел день в Новодеревеньковском районе

Глава Орловской области посетил Хомутовскую среднюю общеобразовательную школу, Новодеревеньковскую центральную районную больницу, ознакомился с работой зерносушильного комплекса ЗАО «Орёлагроюг», а также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Первые два объекта в программе визита губернатора – социально значимые. В спортзале Хомутовской средней общеобразовательной школы этим летом завершился капитальный ремонт, потрачен 1 миллион рублей. Новая электропроводка, пожарная сигнализация, освещение и косметические работы преобразили зал. Но новых спортивных вершин в стенах школы добиться будет непросто, а потому глава региона поделился планами на следующий год - в райцентре появится новая современная спортплощадка.
Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области: «В этом году мы в области начали строить 12 спортивных комплексов в сельских районах, в следующем году планируем продолжать эту работу».
Удачные приобретения, благодаря поддержке губернатора, сделала в этом году и новодеревеньковская центральная районная больница. Большей частью по материально-технической базе. Новый аппарат ультразвуковой диагностики уже функционирует, очередь расписана на неделю вперёд, обследование проходят до 15 человек в день. Современный аппарат искусственной вентиляции лёгких для паллиативной помощи и гематологический анализатор пока законсервированы.
 
А вот новое оборудование на этом предприятии уже запущено. В прошлом году компания инвестировала около 50 миллионов рублей в строительство пункта приёма, очистки, сушки и отпуска зерна. Мощность - 20 тонн в час, штат - 30 человек. Но зерно - далеко не единственное направление работы предприятия, агрофирма имеет 330 голов КРС. Это направление будет развиваться, в том числе благодаря поддержке областных властей.
Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Мы готовы обсуждать перспективы взаимного развития. У области свои задачи есть, их можно связать с экономическими интересами собственников».
Владимир Баранов, генеральный директор ЗАО «Орёлагроюг»: «Я думаю, если будет поддержка на уровне области, на уровне федерального бюджета, мы сможем это сделать».
В завершении рабочей поездки Андрей Клычков поздравил с прошедшим накануне профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района. Лучшие представители сферы получили почётные грамоты и благодарности от Министерства сельского хозяйства, администрации области и совета народных депутатов.





Антон Киселёв
14 ноября 2018 года

 


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