Новости версия для печати Губернатор Андрей Клычков провел день в Новодеревеньковском районе Глава Орловской области посетил Хомутовскую среднюю общеобразовательную школу, Новодеревеньковскую центральную районную больницу, ознакомился с работой зерносушильного комплекса ЗАО «Орёлагроюг», а также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



Первые два объекта в программе визита губернатора – социально значимые. В спортзале Хомутовской средней общеобразовательной школы этим летом завершился капитальный ремонт, потрачен 1 миллион рублей. Новая электропроводка, пожарная сигнализация, освещение и косметические работы преобразили зал. Но новых спортивных вершин в стенах школы добиться будет непросто, а потому глава региона поделился планами на следующий год - в райцентре появится новая современная спортплощадка. Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области: «В этом году мы в области начали строить 12 спортивных комплексов в сельских районах, в следующем году планируем продолжать эту работу». Удачные приобретения, благодаря поддержке губернатора, сделала в этом году и новодеревеньковская центральная районная больница. Большей частью по материально-технической базе. Новый аппарат ультразвуковой диагностики уже функционирует, очередь расписана на неделю вперёд, обследование проходят до 15 человек в день. Современный аппарат искусственной вентиляции лёгких для паллиативной помощи и гематологический анализатор пока законсервированы. А вот новое оборудование на этом предприятии уже запущено. В прошлом году компания инвестировала около 50 миллионов рублей в строительство пункта приёма, очистки, сушки и отпуска зерна. Мощность - 20 тонн в час, штат - 30 человек. Но зерно - далеко не единственное направление работы предприятия, агрофирма имеет 330 голов КРС. Это направление будет развиваться, в том числе благодаря поддержке областных властей. Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Мы готовы обсуждать перспективы взаимного развития. У области свои задачи есть, их можно связать с экономическими интересами собственников». Владимир Баранов, генеральный директор ЗАО «Орёлагроюг»: «Я думаю, если будет поддержка на уровне области, на уровне федерального бюджета, мы сможем это сделать». В завершении рабочей поездки Андрей Клычков поздравил с прошедшим накануне профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района. Лучшие представители сферы получили почётные грамоты и благодарности от Министерства сельского хозяйства, администрации области и совета народных депутатов.









Антон Киселёв

14 ноября 2018 года







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