Новости версия для печати В Орле продолжается общественное обсуждение изменений в правилах благоустройства прилегающих территорий Сегодня обсуждали проблему «ответственности за чистоту» на брифинге с журналистами местных СМИ.



Владельцев торговых павильонов, индивидуальных жилых домов, автостоянок, АЗС и прочих объектов могут обязать следить за чистотой на прилегающих территориях. Ее площадь будет зависеть от категории объекта. Напомним, сейчас работы по благоустройству, проводят на основании добровольных соглашений. Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «Сегодня такая работа ведется по всей стране и все муниципалитета озадачены такой нормотворческой работой. У кого-то она приобрела формальный статус, поскольку была налажена, а у кого-то, как у нас, приобрела такие различные формы взаимодействия с общественностью». Перечень работ по благоустройству прилегающих территории, включает в себя покос травы, уборку мусора и смета, листвы, удаление снега и наледи. За невыполнение требований будет предусмотрен штраф для физических и юридических лиц.





Татьяна Дьяконова

14 ноября 2018 года







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