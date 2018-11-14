Новости версия для печати Сегодня бойцы главного ударного подразделения орловской Росгвардии – СОБРа допустили журналистов на свою тренировку Случай сам по себе уникальный: помимо того, что спецназовцы по понятным причинам не ищут известности, так еще и свои тактические приемы предпочитают хранить в секрете.



Тренироваться в присутствии прессы СОБРовцы сочли возможным лишь в самом конце своего полевого выхода. Сергей Сорокин, командир СОБР управления Росгвардии по Орловской области: «Два раза в год, в зимний и летний промежуток времени, проводятся полевые выходы. Подразделение полностью выезжает за территорию города. Проводит практические действия по ориентированию на местности, проводятся переходы по полной боевой выкладке не менее 25-30 км в сутки, соответственно проводится трехсуточный переход». Численность отряда, личности бойцов и даже их заслуги перед страной - все это из соображений безопасности остается за кадром. Журналистов знакомят лишь со сценарием предстоящего учебного боя. Сергей Сорокин, командир СОБР управления Росгвардии по Орловской области: «Будут рассмотрены две темы: задержание вооруженного преступника на автотранспорте и задержание условного террориста, который блокирован в двухэтажном здании». Хотя тренировка показного характера не носит и является лишь частью рутинной подготовки спецназовцев, действия бойцов выглядят как кадры из блокбастера. Все и рассчитано на то, чтобы у вероятных преступников даже умысел на вооруженное сопротивление возникнуть не успел. А вот штурм здания, где притаились условные террористы, напротив, требует не столько быстроты, сколько скрытности и осторожности. Именно по такой схеме СОБРовцам не редко приходится действовать в спецоперациях на Северном Кавказе, где блокирование бандитов в жилых домах в последнее время - обычная практика. Боец СОБР управления Росгвардии по Орловской области: «Оказываем содействие по поимке бандитов, вооруженных формирований. Поэтому работа очень опасная, тяжелая, сопряженная с риском и практически все работают на пределе». Кстати, что характерно для таких боестолкновений, из взятого штурмом дома преступников обычно уже не выводят, а выносят. Брать их живьем - неоправданный риск.









Иван Суверин

14 ноября 2018 года







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