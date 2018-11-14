Новости версия для печати

В Орловской области продолжается патриотическая акция «Дом со звездой»

Иван Иванович Ветров и Леопольд Борисович Дыскин воевали на фронтах Великой Отечественной войны наравне с взрослыми «ковали Победу», несмотря на то, что в разгар войны им было по 17 лет. Церемония передачи звезд прошла сегодня в лицее №4.

А в августе этого года красная звезда появилась на доме выпускника лицея №4 – Евгения Суханова, который погиб во время контртеррористической операции в Чечне, и был посмертно награжден Орденом Мужества. Напомним, акция «Дом со звездой» стартовала 5 августа, в день 75-летия освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.