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среда
14.11.2018
23:19:35
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В Орловской области продолжается патриотическая акция «Дом со звездой»Сегодня символы доблести и отваги установили на квартирах еще двух ветеранов.
Иван Иванович Ветров и Леопольд Борисович Дыскин воевали на фронтах Великой Отечественной войны наравне с взрослыми «ковали Победу», несмотря на то, что в разгар войны им было по 17 лет. Церемония передачи звезд прошла сегодня в лицее №4.
А в августе этого года красная звезда появилась на доме выпускника лицея №4 – Евгения Суханова, который погиб во время контртеррористической операции в Чечне, и был посмертно награжден Орденом Мужества. Напомним, акция «Дом со звездой» стартовала 5 августа, в день 75-летия освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.
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