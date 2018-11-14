Новости версия для печати Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошел в десятку лучших проектов на всероссийском конкурсе «Доброволец России» Главные герои инклюзивного спектакля «Открытая дверь» - люди особенные. На сцене - воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. С помощью волонтеров они настолько правдиво и открыто рассказали о своей жизни, что попали в финал Всероссийского конкурса "Доброволец - 2018". И теперь, чтобы победить, ребятам нужна поддержка земляков. Этап голосования проходит до 15 ноября.



«Открытая дверь» - инклюзивный спектакль, в котором воспитанники центра, рассказывают о своем внутреннем мире и своей жизни, покорил сердца не только жителей Орла, но и всей России, и потому вышел в финал всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Елена Воробьева, педагог дополнительного образования реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями: «Он написан школьниками от начала до конца, воссоздан ими, он рассказывает о том, что каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым». До 15 ноября включительно проходит этап голосования, это значит, что у орловских ребят есть возможность попасть в тройку победителей. И они, конечно, очень надеются на поддержку жителей города. Проголосовать можно на сайте Добровольцы России , там нужно найти вкладку «Конкурс» и свой регион. И кто знает, может быть, именно Ваш голос подарит мальчишкам и девчонкам победу и веру в то, что мир не без добрых и искренних людей.









Юлия Опанасюк

14 ноября 2018 года







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