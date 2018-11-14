Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
14.11.2018
23:19:44
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Тургенев. Live
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошел в десятку лучших проектов на всероссийском конкурсе «Доброволец России»

Главные герои инклюзивного спектакля «Открытая дверь» - люди особенные. На сцене - воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. С помощью волонтеров они настолько правдиво и открыто рассказали о своей жизни, что попали в финал Всероссийского конкурса "Доброволец - 2018". И теперь, чтобы победить, ребятам нужна поддержка земляков. Этап голосования проходит до 15 ноября.

«Открытая дверь» - инклюзивный спектакль, в котором воспитанники центра, рассказывают о своем внутреннем мире и своей жизни, покорил сердца не только жителей Орла, но и всей России, и потому вышел в финал всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».
Елена Воробьева, педагог дополнительного образования реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями: «Он написан школьниками от начала до конца, воссоздан ими, он рассказывает о том, что каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым».
До 15 ноября включительно проходит этап голосования, это значит, что у орловских ребят есть возможность попасть в тройку победителей. И они, конечно, очень надеются на поддержку жителей города. Проголосовать можно на сайте Добровольцы России, там нужно найти вкладку «Конкурс» и свой регион.
 
И кто знает, может быть, именно Ваш голос подарит мальчишкам и девчонкам победу и веру в то, что мир не без добрых и искренних людей.





Юлия Опанасюк
14 ноября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта