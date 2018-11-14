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Коротко о главном

- Социальные вопросы решаются на местах. Сегодня губернатор провел день в Новодеревеньковском районе.

- «Открытая дверь» в обычную жизнь для людей с ограниченными возможностями. Орловский проект вошел в десятку лучших на всероссийском конкурсе «Доброволец России».

- В объективе - бойцы «невидимого фронта». Сегодня нам удалось снять тренировку отряда СОБР.

- Помним, гордимся. В регионе продолжается акция «Дом со Звездой».

- «Счастливый билет» к Мельпомене. Сегодня в Орле стартовал фестиваль детского театрального искусства.