Новости версия для печати С 1 января 2019 года в Орловской области ужесточат контрактные требования к пассажирским перевозчикам Соответствующее постановление подписал глава региона.



Владельцам необходимо будет оснастить транспорт видеорегистраторами, подключиться к единому оператору ГЛОНАСС, установить валидаторы для безналичного расчета. В случае выявления двух и более нарушений правил дорожного движения или лицензионных требований контракт будут расторгать.





Мария Семак

15 ноября 2018 года







На главную страницу





