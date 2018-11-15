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ПФР: в Орловской области активизировались мошенники, которые пытаются выведать у пожилых людей доступ к счетам

Поступила информация о том, что неизвестные люди звонят пенсионерам и сообщают, что Фонд задолжал им некую сумму, а чтобы ее могли перечислить, необходимо сообщить сведения о банковской карте и паспортные данные. Делать этого нельзя. Настоящие сотрудники ведомства не обзванивают клиентов, не ходят к ним на дом, не проводят собраний во дворах и подъездах. Вся работа ведется строго в клиентских службах.

А консультацию специалиста можно получить, позвонив на горячую линию по телефону (4862) 72-92-36.