Новости версия для печати В Орле стартует традиционный турнир «Amadeus Cup» В течение трех дней в областном центре будут соревноваться сильнейшие гимнасты страны.



Это десятые соревнования. К юбилейной дате турнир приобрел широкую популярность, в минувшем году количество участников превысило 500 человек, в этом году поступило еще больше заявок. Ужесточились и требования к гимнастам - жюри одинаково строго оценивает как опытных спортсменов, так и новичков. Победителей будут выбирать в групповых упражнениях и в личном многоборье. Своих сильнейших гимнастов представят Архангельск, Рязань, Калининград, Москва и других городов. Завершится турнир в субботу.





Мария Семак

15 ноября 2018 года







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