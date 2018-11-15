Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП Из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения.



14 ноября в 17:45 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21041», двигался по ул. Латышских Стрелков и в районе д. 37 произошел наезд на девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена.



14 ноября в 18:35 женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигалась по ул. Раздольной и в районе д. 27, при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Форд Фокус», который двигался по ул. Раздольной во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Форд» - мальчик 2017 г.р. Ребенку была оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось.





Орловское Информбюро

15 ноября 2018 года







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