За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП

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четверг
15.11.2018
15:45:28
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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТПИз них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения.
14 ноября в 17:45 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21041», двигался по ул. Латышских Стрелков и в районе д. 37 произошел наезд на девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена.
14 ноября в 18:35 женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигалась по ул. Раздольной и в районе д. 27, при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Форд Фокус», который двигался по ул. Раздольной во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Форд» - мальчик 2017 г.р. Ребенку была оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось.
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