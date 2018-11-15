Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- О проблемах области - за чашкой чая. Сегодня губернатор провел деловой завтрак с молодежью.



- Чисто там, где есть ответственный за уборку. В Орле продолжают обсуждать с общественностью изменения в правила благоустройства.



- Блестящий дебют. Юные орловские артисты вернулись с международного фестиваля лауреатами.



- Три дня красоты и грации. Сегодня в Орле стартовал турнир по художественной гимнастике.



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Вести-Орёл

15 ноября 2018 года







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