Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с молодыми предпринимателями В формате бизнес-завтрака обсуждались актуальные вопросы.



Первым делом участники встречи обсудили планы на ближайшее будущее. Глава региона рассказал, что в скором времени Орловщина примет стратегию социально-экономического развития на ближайшие 15 лет. Сопоставив нынешние возможности области, её потенциал, и определившись с вектором работы регион начнёт меняться. По словам Андрея Клычкова, это будет не сразу, и не легко. В 2019 году, например, предпринимателям предстоит начать работать с новыми налоговыми сборами. Но на этом фоне развитие федеральных отношений, в том числе и дополнительная поддержка из главного бюджета страны, позволит продолжить реализовывать многие проекты, в том числе и в сфере бизнеса. Особая ставка будет на приоритетные направления.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас одним из приоритетов является сельское хозяйство. Здесь нам нужно ориентироваться больше на переработку. Отрасль животноводства нужно развивать дополнительно. Сфера услуг - я считаю, что у нас не реализован абсолютно, нулевой просто показатель по туризму. Это направление, в том числе, социального, молодёжного бизнеса». Отвечая на вопросы, Андрей Клычков рассказал и о механизмах поддержки молодёжного и социального предпринимательства, которое в ближайшие годы тоже получит сильный импульс. Причём стимулировать начинающих игроков рынка областные власти будут и в правовом поле, и в финансовом.





Антон Киселёв

15 ноября 2018 года







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