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В Минске прошел международный конкурс «Славянские встречи»Участие в нем принимали коллективы из разных городов России, Беларуси и даже Японии. Впервые свое творчество представили воспитанники Областного Дворца пионеров и школьников. Дебютанты не потерялись среди талантов.
Коллектив из Орла представил несколько номеров. Но больше всего жюри конкурса понравилось выступление оркестра «Народный перезвон» под руководством Максима Петрухина.
И не удивительно - от того, как звучит всем знакомая «Фантазия» в исполнении этого коллектива, сердце замирает. А от врывающегося в музыку топота копыт, по телу бегут мурашки.
Максим Петрухин, руководитель оркестра «Народный перезвон»: «Жюри довольно интересно оценило наше выступление, они сказали: «Мы удивились, когда вы заиграли». Они думали, что будет играть детский коллектив на уровне детской музыкальной школы, но оказалось совсем другое».
Участница оркестра Ксения Куракова музыку совмещает с хореографией. И на этом конкурсе, помимо выступления с оркестром, представляла и хореографический коллектив «Улыбка» с сольным номером.
За сольный танец «Болеро» Ксения Куракова получила второе место. Впрочем, и хореографический ансамбль не остался без награды - 3 место.
Ксения Куракова, лауреат II-й степени международного фестиваля «Славянские встречи». «Если честно, то с оркестром выступать спокойнее, потому что рядом друзья. А когда ты один на сцене, то ошибиться ты уже не можешь, потому что это сразу будет видно».
Для участников фестиваля провели экскурсию по Минску. Так что, помимо кубков и дипломов, ребята привезли из Беларуси еще и массу хороших впечатлений.
Галина Антонова, руководитель ансамбля танца «Улыбка»: «Было больше 50 хореографических номеров, так что конкуренция была большая, и то, что наши дети стали лауреатами второй и третьей степени, я считаю, что это очень хорошее достижения и для младшей группы, и для нашей солистки».