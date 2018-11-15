Видео версия для печати В Минске прошел международный конкурс «Славянские встречи» Участие в нем принимали коллективы из разных городов России, Беларуси и даже Японии. Впервые свое творчество представили воспитанники Областного Дворца пионеров и школьников. Дебютанты не потерялись среди талантов.



Коллектив из Орла представил несколько номеров. Но больше всего жюри конкурса понравилось выступление оркестра «Народный перезвон» под руководством Максима Петрухина.

Максим Петрухин, руководитель оркестра «Народный перезвон»: «Жюри довольно интересно оценило наше выступление, они сказали: «Мы удивились, когда вы заиграли». Они думали, что будет играть детский коллектив на уровне детской музыкальной школы, но оказалось совсем другое». И не удивительно - от того, как звучит всем знакомая «Фантазия» в исполнении этого коллектива, сердце замирает. А от врывающегося в музыку топота копыт, по телу бегут мурашки.



Участница оркестра Ксения Куракова музыку совмещает с хореографией. И на этом конкурсе, помимо выступления с оркестром, представляла и хореографический коллектив «Улыбка» с сольным номером.

Ксения Куракова, лауреат II-й степени международного фестиваля «Славянские встречи». «Если честно, то с оркестром выступать спокойнее, потому что рядом друзья. А когда ты один на сцене, то ошибиться ты уже не можешь, потому что это сразу будет видно». За сольный танец «Болеро» Ксения Куракова получила второе место. Впрочем, и хореографический ансамбль не остался без награды - 3 место.

Галина Антонова, руководитель ансамбля танца «Улыбка»: «Было больше 50 хореографических номеров, так что конкуренция была большая, и то, что наши дети стали лауреатами второй и третьей степени, я считаю, что это очень хорошее достижения и для младшей группы, и для нашей солистки». Для участников фестиваля провели экскурсию по Минску. Так что, помимо кубков и дипломов, ребята привезли из Беларуси еще и массу хороших впечатлений.









Татьяна Тимохина

15 ноября 2018 года







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