Новости версия для печати Программа ремонта дворовых территорий в Орле завершена Об этом сообщается на сайте мэрии Орла.



Все 73 двора - благоустроены. Они приняты представителями собственников и комиссиями. Но рабочие еще остаются по двум адресам, которые вошли в дополнительный перечень и где ремонтировать начали гораздо позже. Но асфальт там тоже уложен. Осталось выровнять газоны и установить светильники.





Татьяна Напольских

15 ноября 2018 года







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