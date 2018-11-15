ПФР: сокращен срок оформления сертификата на материнский капитал

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четверг
15.11.2018
23:21:46
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ПФР: сокращен срок оформления сертификата на материнский капиталЕсли ранее на рассмотрение заявления отводил месяц, то теперь - до пятнадцати дней с даты подачи заявления в ПФР.
Чтобы оформить сертификат на материнский капитал не обязательно приходить в Пенсионный фонд. В нашем регионе более 85 процентов семей, оформляющих материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы. В этом году выдано 525 сертификатов.
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