Новости версия для печати ПФР: сокращен срок оформления сертификата на материнский капитал Если ранее на рассмотрение заявления отводил месяц, то теперь - до пятнадцати дней с даты подачи заявления в ПФР.



Чтобы оформить сертификат на материнский капитал не обязательно приходить в Пенсионный фонд. В нашем регионе более 85 процентов семей, оформляющих материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы. В этом году выдано 525 сертификатов.





Татьяна Напольских

15 ноября 2018 года







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