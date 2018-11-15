Новости версия для печати В декабре в Москве пройдет Съезд некоммерческих организаций России Орловцы примут в нем участие. Там же ждут представителей Совета Федерации и Госдумы.



Запланированы мастер-классы, публичные защиты проектов, пленарные заседания и выставки. На съезде будут выработаны предложения по эффективному взаимодействию общества и власти и по участию некоммерческих организаций в общественном контроле, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

15 ноября 2018 года







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