Новости версия для печати На Орловщине завершился финал ежегодного конкурса «Безопасное колесо» В этом конкурсе состязаются юные знатоки правил дорожного движения. Отряды ЮИД со всего региона встретились в Мценском районе, чтобы в упорной борьбе определить лучшую команду.



Усвоить ПДД также крепко, как первичные навыки гигиены или элементарные правила хорошего тона, – таков, в идеале, результат для каждого участника конкурса с точки зрения организаторов. Уже который год, подчеркивая важность всего происходящего, неизменным почетным гостем финала становится главный инспектор области.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «В этом году исполняется 45 лет ЮИД. Это серьезная дата. Это движение сегодня играет очень серьезную роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». Теоретические знания ПДД, первичные навыки доврачебной помощи, умение управляться с единственным доступным юным инспекторам транспортом – велосипедом и, конечно, творческий подход к пропаганде дорожных знаний - все это надлежало оценить жюри конкурса. Сложность стоявших перед ними задач участники оценивали по-разному.



Взрослым, конечно, хотелось бы придерживаться олимпийского принципа «Главное не победа, а участие». Однако дух состязательности – один из главных стимулов для юных инспекторов. Поэтому назвать лучших взрослым все же пришлось.



Грамоту за первое место получила команда школы № 30 города Орла. Свои награды получили также победители личного зачета. Первое место в областном турнире завоевала учащаяся школы № 11 Екатерина Кириллова.



Итогом таких состязаний, рассчитывают в ГИБДД, когда-нибудь станет целое поколение знающих и ответственных участников дорожного движения, чья осторожность и предусмотрительность в корне изменит дорожную обстановку в регионе.





Иван Суверин

15 ноября 2018 года







На главную страницу





