Новости версия для печати В Орле проходит областной конкурс знаменных групп и барабанщиц Конкурс проводится во Дворце пионеров. Среди участников - победители районных соревнований.



Организаторами этого конкурса выступают «Орлята» - областная пионерская организация. Участники - команды пионерских дружин. Состязания проходят среди знаменных групп и барабанщиков. Знаменная группа должна продемонстрировать вынос знамени и движение парадным строем. Барабанщики должны исполнить несколько маршей и выполнить команды. Кроме показательной части, есть и теоретическая: участникам необходимо пройти тест по истории пионерского движения.

Галина Зубова, председатель Орловской областной пионерской организации «Орлята»: «Здесь ребята представят свои выступления в трех номинациях: будет определена лучшая знаменная группа, лучший отряд барабанщиков и лучший знаток истории пионерского движения. В каждом районе прошли районные конкурсы, и сегодня сюда приехали лучшие команды из Орловской области».





Татьяна Напольских

15 ноября 2018 года







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