Андрей Клычков: молодые и социально-ориентированные предприниматели получат поддержку

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Андрей Клычков: молодые и социально-ориентированные предприниматели получат поддержкуБизнес-завтрак дал старт рабочему четвергу. Губернатор области Андрей Клычков сегодня встретился с молодыми предпринимателями, чтобы в неформальной обстановке обсудить актуальные вопросы. Планы на будущее, изменения в налоговом кодексе, перспективные сферы, и самое главное, меры господдержки - бизнес-сообщество интересовало всё.
С первых минут беседа шла начистоту о самом болезненно-актуальном - о повышении налоговой нагрузки. Напомним, что с 2019 года в России появится сразу три новых налога: экологический, туристический и для самозанятых граждан. На фоне повышения ставки НДС до 20% уже с 1 января это может сказаться и на количестве людей, желающих открыть себя в бизнесе. Но при правильном подходе к работе и развитию одного из приоритетных для региона направлений, можно будет рассчитывать на господдержку, которая смягчит налоговые углы.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Следующий год у нас будет не простой. В первую очередь, по налоговым сборам ожидаются тяжёлые времена. Но тяжёлые времена будут общие, а не так, что в Орловской области - отдельно, в других регионах - отдельно. Это общероссийская тенденция, которая нас всех ожидает».
Какие же направления лучше всего для экономического развития нашего региона? На этот вопрос ответил глава региона.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас одним из приоритетов является сельское хозяйство. Здесь нам нужно ориентироваться больше на переработку. Отрасль животноводства нужно развивать дополнительно. Сфера услуг - я считаю, что у нас не реализован абсолютно, нулевой просто показатель по туризму». Поддержку получат и молодые предприниматели, и социально-ориентированные. В зависимости от конкретного направления, можно будет получить и финансовые средства на развитие дела, и помощь в юридических вопросах, и, даже, в поиске потенциальных покупателей. А принятие документа определяющего стратегию социально-экономического развития региона на ближайшие 15 лет, позволит вывести на новый уровень развития отношений с федеральным центром.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все говорят: «Почему у нас не строятся заводы?». Да они строятся: 180, 200, 300, 400 рабочих мест - они создаются, правда, не за один год. Та же особая экономическая зона – три года, пять, а то и семь лет федеральной и нашей части налогов не будет. Благо НДФЛ какая-то часть будет поступать».Отдельно участники встречи уделили внимание и молодым квалифицированным кадрам, которых, в регионе, пока не хватает. Андрей Клычков отметил, что исправить ситуацию позволит центр среднего профессионального образования, создание которого сейчас в проекте.