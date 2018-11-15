Новости версия для печати Андрей Клычков: молодые и социально-ориентированные предприниматели получат поддержку Бизнес-завтрак дал старт рабочему четвергу. Губернатор области Андрей Клычков сегодня встретился с молодыми предпринимателями, чтобы в неформальной обстановке обсудить актуальные вопросы. Планы на будущее, изменения в налоговом кодексе, перспективные сферы, и самое главное, меры господдержки - бизнес-сообщество интересовало всё.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Следующий год у нас будет не простой. В первую очередь, по налоговым сборам ожидаются тяжёлые времена. Но тяжёлые времена будут общие, а не так, что в Орловской области - отдельно, в других регионах - отдельно. Это общероссийская тенденция, которая нас всех ожидает». С первых минут беседа шла начистоту о самом болезненно-актуальном - о повышении налоговой нагрузки. Напомним, что с 2019 года в России появится сразу три новых налога: экологический, туристический и для самозанятых граждан. На фоне повышения ставки НДС до 20% уже с 1 января это может сказаться и на количестве людей, желающих открыть себя в бизнесе. Но при правильном подходе к работе и развитию одного из приоритетных для региона направлений, можно будет рассчитывать на господдержку, которая смягчит налоговые углы.



Какие же направления лучше всего для экономического развития нашего региона? На этот вопрос ответил глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас одним из приоритетов является сельское хозяйство. Здесь нам нужно ориентироваться больше на переработку. Отрасль животноводства нужно развивать дополнительно. Сфера услуг - я считаю, что у нас не реализован абсолютно, нулевой просто показатель по туризму». Поддержку получат и молодые предприниматели, и социально-ориентированные. В зависимости от конкретного направления, можно будет получить и финансовые средства на развитие дела, и помощь в юридических вопросах, и, даже, в поиске потенциальных покупателей. А принятие документа определяющего стратегию социально-экономического развития региона на ближайшие 15 лет, позволит вывести на новый уровень развития отношений с федеральным центром.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все говорят: «Почему у нас не строятся заводы?». Да они строятся: 180, 200, 300, 400 рабочих мест - они создаются, правда, не за один год. Та же особая экономическая зона – три года, пять, а то и семь лет федеральной и нашей части налогов не будет. Благо НДФЛ какая-то часть будет поступать». Отдельно участники встречи уделили внимание и молодым квалифицированным кадрам, которых, в регионе, пока не хватает. Андрей Клычков отметил, что исправить ситуацию позволит центр среднего профессионального образования, создание которого сейчас в проекте.









Антон Киселёв

15 ноября 2018 года







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