Новости версия для печати Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам Сегодня на встречу с главой региона со своими проблемами пришли жители Орла, Орловского и Дмитровского районов.



Были подняты вопросы строительства сельских дорог и устранения перебоев с подачей электроэнергии, говорили о проблемах, связанных с капитальным ремонтом многоквартирного дома и поддержки многодетных семей и инвалидов.



Просьба каждого обратившегося - на контроле. Ведь, чтобы оперативно найти решение проблемы, на приеме присутствуют представители правительства, федеральных структур и муниципалитетов, откуда обратились люди.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

15 ноября 2018 года







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