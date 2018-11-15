Новости версия для печати Качество питания в образовательных учреждениях – под особым контролем Сотрудники орловского Роспотребнадзора взяли более 200 проб готовых блюд.



Более 350-ти раз проверяли продукты на соответствие нормам. Среди не соответствующих - 4,7%. При этом за нарушения санитарного режима было составлено 69 протоколов.





Татьяна Напольских

15 ноября 2018 года







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