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Сегодня в России отмечается День призывника

Тем, кому только предстоит отдать свой долг Родине, дали возможность провести своеобразный тест-драйв военной службы. Познакомиться с оружием, узнать про виды войск и о требованиях к новобранцам.

Осенний призыв продолжается, Орловской область поставит на службу в вооруженные силы России порядка 600 молодых людей. Именно в этот период традиционно проводится день призывника. 
Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Плановые отправки идут с 18 октября, закончатся 18 декабря. Ребята будут служить один год в видах и родах вооруженных сил в частях Западного военного округа».
Кстати, среди призывников есть свой рейтинг войск, в которых бы они желали служить. На первом месте – ВДВ, военно-морской флот - второй по популярности, часть призывников мечтают попасть в один из элитных полков – Президентский или Преображенский. С этого года условия призыва несколько изменились – теперь отсрочку от армии получают студенты средних специальных учреждений, которые поступили после 11 класса.
Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Они получат образование перед тем, как уйдут в армию. А армия на какое-то время этих призывников потеряла. Тем не менее, придет время, и они станут в строй, имея специальность».
День призывника провели в стенах орловского техникума агротехнологий и транспорта. Здесь организовали интерактивные площадки, выставку оружия – от Великой Отечественной до наших дней. 
 
В Орловской области большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию, это то, что предшествует службе в армии и дает понимание о военном деле. О том, что подобные мероприятия реализуются успешно, говорит статистика – в Орловской области стремительно сокращается число уклонистов. 
Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «В Орловской области самое меньшее число уклонистов, это порядка 250 человек на сегодняшний день. Это работа и силовых структур, и правоохранительных органов, начальника управления внутренних дел. Ребята сейчас с удовольствием идут в армию, потому что там произошло много изменений».
Осенний призыв 2018 года закончится в декабре. К слову, пока задачи Министерства обороны наш регион выполняет на 100%. И, по словам военкома, орловскими новобранцами командиры частей остаются довольны.





Татьяна Дьяконова
15 ноября 2018 года

 


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