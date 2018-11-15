Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
15.11.2018
23:21:20
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Тургенев. Live
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле стартовал турнир по художественной гимнастике

На три дня наш город стал площадкой для демонстрации красоты и грации. Традиционный турнир по художественной гимнастике на орловской земле собрал более 400 участниц из 15 регионов России. Соревнования продлятся три дня, в день открытий наша съемочная группа пообщалась со спортсменками и узнала их секреты спортивного успеха.

В 2018 году традиционный турнир по художественной гимнастике на Орловской земле проходит в десятый - юбилейный раз. И с каждым годом география участников расширяется.
Елена Семина, старший тренер отделения художественной гимнастики СШОР «Русичи»: «В этом году город Орел принимает более 400 гимнасток из 15 регионов России. География нашего турнира очень обширна - от Калининграда до Сыктывкара, это и Архангельск, и Тула, и Белгород, и Курск, и Калуга».
Демонстрировать свое мастерство гимнастки будут на протяжении трех дней. За это время им предстоит на суд жюри представить как групповые упражнения, так и личную программу. В день открытия соревнований на ковер выходили самые маленькие участницы. Легкости и мастерству совсем еще маленьких девчонок позавидует любой взрослый. 
 
Уже завтра радовать зрителей и удивлять жюри будут более взрослые участницы. Итоги праздника красоты и грации подведут 17 ноября. Победители и призеры получат кубки и грамоты.





Юлия Опанасюк
15 ноября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта