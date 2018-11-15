Новости версия для печати В Орле стартовал турнир по художественной гимнастике На три дня наш город стал площадкой для демонстрации красоты и грации. Традиционный турнир по художественной гимнастике на орловской земле собрал более 400 участниц из 15 регионов России. Соревнования продлятся три дня, в день открытий наша съемочная группа пообщалась со спортсменками и узнала их секреты спортивного успеха.



В 2018 году традиционный турнир по художественной гимнастике на Орловской земле проходит в десятый - юбилейный раз. И с каждым годом география участников расширяется. Елена Семина, старший тренер отделения художественной гимнастики СШОР «Русичи»: «В этом году город Орел принимает более 400 гимнасток из 15 регионов России. География нашего турнира очень обширна - от Калининграда до Сыктывкара, это и Архангельск, и Тула, и Белгород, и Курск, и Калуга». Демонстрировать свое мастерство гимнастки будут на протяжении трех дней. За это время им предстоит на суд жюри представить как групповые упражнения, так и личную программу. В день открытия соревнований на ковер выходили самые маленькие участницы. Легкости и мастерству совсем еще маленьких девчонок позавидует любой взрослый. Уже завтра радовать зрителей и удивлять жюри будут более взрослые участницы. Итоги праздника красоты и грации подведут 17 ноября. Победители и призеры получат кубки и грамоты.









Юлия Опанасюк

15 ноября 2018 года







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