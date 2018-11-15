Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Откровенный разговор. Сегодня губернатор отвечал на вопросы молодых бизнесменов. - Есть такая обязанность. Сегодня День призывника. - Школьные обеды изучили под микроскопом. Не соответствующих нормам продуктов меньше 5%. - Правила дорожного движения знают «на пять». - Три дня красоты, грации и спортивного духа. В Орле стартовал турнир по художественной гимнастике.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

15 ноября 2018 года







На главную страницу





