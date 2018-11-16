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Сегодня в Орле пройдет финал конкурса «УМНИК-2018»

Конкурс является серьезной стартовой площадкой для молодых ученых области по продвижению перспективных идей и разработок. Орловская область в течение последних лет активно участвует в организации и проведении конкурсных отборов по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

По итогам предыдущих семи ежегодных конкурсных отборов по Программам «УМНИК» более 60 победителей конкурсов были включены в число исполнителей государственных контрактов.

Начиная с 2013 года, Фонд содействия перешел на грантовую систему финансирования проектов-победителей, сообщает информационный портал Орловской области.