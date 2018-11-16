К Новому году в Орле украсят более 50 елей

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пятница
16.11.2018
15:46:06
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К Новому году в Орле украсят более 50 елейГород планируют украсить к середине декабря.
По предварительной информации, в Железнодорожном районе украсят 22 ели, а здания, которые стоят на центральных улицах, украсят фасады гирляндами.
В Северном районе установят шесть елей, планируется также украшение живых деревьев.
На территории Заводского района собираются установить восемь елей, по возможности — еще пять дополнительных. Живые деревья также будут украшены.
В Советском районе до 15 декабря будут установлены три ели, дополнительно украсят около 15 живых елей.
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