Новости версия для печати К Новому году в Орле украсят более 50 елей Город планируют украсить к середине декабря.



По предварительной информации, в Железнодорожном районе украсят 22 ели, а здания, которые стоят на центральных улицах, украсят фасады гирляндами.



В Северном районе установят шесть елей, планируется также украшение живых деревьев.



На территории Заводского района собираются установить восемь елей, по возможности — еще пять дополнительных. Живые деревья также будут украшены.



В Советском районе до 15 декабря будут установлены три ели, дополнительно украсят около 15 живых елей. «До середины декабря все районы города должны быть подготовлены к Новому году. У жителей должно создаваться праздничное настроение», - подытожил Александр Муромский.





Орловское Информбюро

16 ноября 2018 года







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